Incendio all'aeroporto di Ciampino: passeggeri evacuati e voli fermi

Incendio all'aeroporto di Ciampino. Nella mattina di oggi, martedì 19 febbraio, un principio di rogo divampato all'interno dello scalo situato alle porte di Roma ha provocato l'evacuazione dell'aeroporto e lo stop operativo. Il principio d'incendio è stato localizzato nella zona del magazzino, che si trova nei pressi delle partenze internazionali. I passeggeri in partenza dall'aeroporto di Ciampino e i dipendenti sono stati fatti evacuare dal personale della sicurezza e fatti concentrare nel piazzale all'esterno della struttura.

Incendio all'aeroporto di Ciampino

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, mentre Adr spiega che "a causa della presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell'area interrata sottostante l'area Schengen, il terminal di Ciampino è stato evacuato a scopo precauzionale. Non si registra alcun problema per i passeggeri e per le infrastrutture". La società sottolinea come il proprio personale stia "assistendo i passeggeri in attesa che il terminal ritorni alla sua piena attività".

Incendio all'aeroporto di Ciampino, la situazione in tempo reale

Sono sette i voli dirottati su Fiumicino dallo scalo di Ciampino, bloccato fino alle 12 per la presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell'area interrata sottostante l'area Schengen. Adr sottolinea che "non ci sono stati momenti di tensioni per i passeggeri che sono stati accompagnati fuori dallo scalo" e vengono assistiti dal personale sul posto. Per controllare lo stato dei voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Ciampino è possibile collegarsi con il sito di 'Aeroporti di Roma' dove la situazione viene seguita in tempo reale.

Incendio all'aeroporto di Ciampino, Enac: "Ripresa dell'operatività in corso"

"E' in corso di ripresa l'operatività " dello scalo romano di Ciampino, "temporaneamente chiuso al traffico aereo, a causa di un principio di incendio". Lo comunica l'Enac, spiegando che la ripresa riguarda sia i voli di aviazione generale, sia alcuni di aviazione commerciale. L'Ente tuttavia "invita i passeggeri con voli in programma su Ciampino a contattare le compagnie aeree di riferimento e la società di gestione Aeroporti di Roma per verificare l'operatività dei propri voli".