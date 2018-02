Scoppia un incendio, discoteca invasa dal fumo: 17 intossicati in ospedale

E' di 17 ricoverati per intossicazione, ma non in gravi condizioni, il bilancio dell'incendio che si è verificato nella notte tra sabato e domenica presso la discoteca "Disco Art" di Desenzano sul Garda, in provincia di Brescia. Altre 52 persone si sono presentate autonomamente nei vari pronto soccorso della zona, nessuno è in condizioni critiche.

L'incidente si è verificato intorno alle 2 di notte, mentre nel locale erano presenti circa 700 persone, che sono state evacuate con pullman messi a disposizione da alcune associazioni. Sul posto sei ambulanze e l'elisoccorso da Brescia.

La proprietà della discoteca ha fatto sapere che a causare "un incendio esterno con immissione di fumo all'interno" della struttura è stato il guasto di una macchina dell'aria.

"Ringrazio lo staff e tutti i presenti per la veloce evacuazione all'esterno, sono vicino ai ragazzi che si sono sentiti male e ringrazio tutti. Siamo chiusi per rimettere in ordine tutta la struttura Art", ha scritto in una nota Madame Sisi, titolare del locale.

La notizia su BresciaToday