Incendio ed esplosione in un distributore di benzina: due morti

Due morti nell'esplosione in un distributore di carburanti al km 39 della Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel comune di Fara in Sabina in provincia di Rieti. Lo spaventoso incendio - seguito da almeno un'esplosione - è scoppiato intorno alle 14. Secondo le prime testimonianze a prendere fuoco sarebbe stato un autocarro con cisterna. Le prime informazioni trapelate parlavano di quindici persone ferite, tra cui sette vigili del fuoco. Poi poco dopo le 16 è arrivata la doccia fredda. Sono almeno due le vittime dell'esplosione, tra cui un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento di Poggio Mirteto e un uomo che si trovava nei pressi del luogo. Secondo una prima ricostruzione, l'autocisterna ha preso improvviamente fuoco. Poi è seguito un boato: l'esplosione non ha lasciato scampo al vigile del fuoco, intervenuto proprio per cercare di spegnere le fiamme.

#Rieti #5dic 16:00, esplosione distributore carburanti #Salaria, deceduto uno dei #vigilidelfuoco e uno dei civili coinvolti. Dolore senza fine — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 dicembre 2018





"In merito all’esplosione avvenuta sulla via Salaria di un distributore di GPL è scattato immediatamente il Piano del maxi afflusso feriti. Sul posto sono operativi 8 mezzi del 118 tra ambulanze e automediche e 3 elicotteri per il trasporto dei feriti. E’ stato allertato il Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio e i DEA di II livello della capitale. Tra i feriti vi sono alcuni soccorritori del 118 con ustioni al volto. E’ stata istituita l’Unità di Crisi presso l’Ares 118 di Roma".

Lo rende noto l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato che è in stretto contatto con i soccorritori dell’Ares 118 giunti immediatamente sul posto.

Il sindaco di Fara Sabina: "Possibile evacuazione dell'area"

"Monitoriamo la situazione per una possibile evacuazione dell'area, ma al riguardo aspettiamo indicazioni da parte dei vigili del fuoco". Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Fara in Sabina Davide Basilicata che sta seguendo l'evoluzione dell'incendio nel distributore lungo la Salaria. "Fortunatamente si tratta di una zona di campagna - conclude - ma ci sono alcune abitazioni limitrofe" al distributore.

Il video pubblicato dalla protezione civile di Monterotondo

