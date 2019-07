Azienda di vernici in fiamme, spaventosa nube nera: "Restate a casa e non mangiate verdura"

Un enorme incendio sta devastando un'azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Per motivi precauzionali sono state chiuse le strade che entrano in paese dal casello dell'autostrada di Montecchio Maggiore. Il fuoco sta lambendo anche l'autostrada l'A4 Milano-Venezia, con il fumo nero che si vede a chilometri di distanza. Traffico in tilt nella zona.

Il sindaco di Brendola Bruno Beltrame ha avvisato la popolazione di restare in casa con le finestre chiuse e di non avvicinarsi all'azienda in fiamme. All'opera numerose squadre di vigili del fuoco per evitare che le fiamme, alte fino a venti metri, si estendano ad altri fabbricati. Il sindaco ha parlato di "uno scenario dantesco" e raccontato come le prime fiamme si sarebbero scorte attorno alle 12,00-12,30. I vigili del fuoco confermano che la situazione è sotto controllo anche se l'intervento rimane problematico. Il fumo denso e l'aria irrespirabile rendono le operazioni complesse.

Incendio alla Isello Vernici di Brendola, Vicenza: pericolo nube tossica

La questione nube tossica è in capo ad Arpav. Quest'ultima e i vigili del fuoco in coordinamento con prefettura e Ulss stanno cercando di capire il grado di pericolosità della nube. Gli altri fattori che vanno considerati in questo frangente sono l'altezza della nube, il grado di dispersione, gli agenti chimici andati a fuoco. Un altro fattore che in queste ore è al vaglio del coordinamento interforze riguarda l'agricoltura. Alcune colture potrebbero essere dichiarate a rischio.

La fabbrica - stando ai primi riscontri raccolti sul campo - produce vernici, coloranti, solventi e prodotti per concerie. Si tratta di sostanze altamente tossiche. Secondo quanto riferisce VicenzaToday, l'amministrazione di Brendola starebbe emanando un'ordinanza per proibire il consumo delle verdure e della frutta da orto. Ordinanze che invitano a chiudere le finestre, spegnere i condizionatori e rimanere in casa anche dalle amministrazioni di Montecchio Maggiore, Creazzo, Sovizzo e Altavilla.

"Si tratta di un incendio importante - ha detto l’assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin, che sta seguendo l’evolversi dell’incendio -. Poco fa è stato necessario chiudere l’autostrada A4 nel tratto con il quale confina l’azienda a causa del denso fumo. Con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno intervenendo i nostri volontari della Protezione Civile. L’Arpav sta eseguendo i campionamenti dell’aria e, fino a che non se ne avranno gli esiti, raccomandiamo ai residenti della zona di rimanere in casa con porte e finestre chiuse". "Rimaniamo in costante contatto con i vigili del fuoco - ha aggiunto Bottacin - raccomandando ai cittadini e agli automobilisti di rimanere distanti dal luogo dell’incendio per non ostacolare le operazioni di soccorso".