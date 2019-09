Muore nella casa invasa dal fumo, gravissimo il figlio

I vigili del fuoco sono dovuti intervenuti per un incendio in appartamento al primo piano di un condominio a Padova. Purtroppo una donna è deceduta mentre il figlio si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

I pompieri arrivati dalla centrale con tre automezzi sono entrati all'interno dell'appartamento completamente invaso dal fumo, ritrovando le due persone in terra privi di sensi. Purtroppo quano i soccorritori hanno iniziato le operazioni di rianimazione la donna era già morta, mentre l'uomo è stato trasferito in ospedale.

Incendio a Padova a Ponte di Brenta

Come ricostruisce PadovaOggi.it l'incidendio si è sviluppato in un'abitazione Ater in via fratelli Carraro.