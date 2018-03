Incendio distrugge ditta di imballaggi: alta nube nera in cielo

Un incendio ha distrutto i capannoni della Omnia Recuperi, una ditta specializzata nel trattamento e nel recupero di imballaggi plastici a Pianezza, nel torinese.

Il rogo è scoppiato in una zona aperta, ma recintata. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, con un totale di 17 mezzi e oltre 25 uomini impegnati per fronteggiare il vasto incendio. Impiegate anche un'autoscala e un'autobotte per lanciare acqua contro le fiamme.

Sul posto anche i carabinieri. Sono, invece, stati avvisati i tecnici Arpa. Ancora ignote le cause dell’incendio che ha generato una colonna di fumo altissima visibile praticamente in tutta la provincia, Torino compresa.

Non si registrano feriti e nemmeno intossicati.

