Incendio nella ditta che gestisce rifiuti: “State in casa con le finestre chiuse”

Un grosso incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, domenica 15 aprile a Povegliano Veronese. Il rogo, divampato nella la ditta Sev, dedita alla gestione dei rifiuti, è stato domato dopo alcune ore grazie all'operare dei vigili del fuoco.

Le condizioni di sicurezza dell'area sono state ripristinate, ma continua la fase di attenzione massima per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria da parte dei tecnici di Arpav.

Il Comune di Povegliano in merito ha confermato in questi istanti la raccomandazione rivolta a tutti i cittadini di non fuoriuscire dalle proprie abitazioni, mantenendo le finestre chiuse e non azionando i condizionatori:

“La situazione è sotto controllo per quanto riguarda il fuoco. - si legge nella nota diramata dal Comune - Sul posto l’ARPAV sta monitorando l’aria.Si raccomanda assolutamente di non uscire e di chiudere le finestre, spengendo ogni sistema che ricircoli l’aria di casa (aria condizionata e simili).”

La notizia su VeronaSera

Tweet riguardo povegliano