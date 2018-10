Incendio a Savona, a fuoco il palazzo dell’Autorità portuale

Incendio al porto di Savona. Secondo le prime informazioni un vasto incendio si è sviluppato nel Palazzo dell’Autorità Portuale. Un video pubblicato su YouTube da Genova Quotidiana mostra la struttura letteralmente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco. L’area è stata sgomberata dalla forze dell’ordine. Non si conoscono al momento le cause del rogo. Secondo una prima ipotesi le fiamme sarebbero divampate in un deposito accanto alla sede dell'Autorità Portuale dove è presente del pellet, usato per il riscaldamento. Il vento spinge un denso fumo verso il centro della città, dove ci sono ripercussioni sul traffico con code e rallentamenti. Al momento dell’incendio nel palazzo c’erano circa 40 lavoratori che per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo anche se, sembra, inizialmente non si erano accorti di quanto stava accadendo.

L’Eco di Savona scrive che "il denso fumo nero ha invaso le vie della città nella zona della Torretta, scatenando il panico fra i cittadini". Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

“Sto seguendo con apprensione l'incendio che ha gravemente danneggiato la nuova sede dell'autorità di sistema portuale mar ligure occidentale a Savona. Fortunatamente tutti i dipendenti sono in salvo e non si registra nessun ferito. Vi tengo aggiornati”. Lo scrive su Twitter Edoardo Rixi, viceministro al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

#Savona #23ott 15:00, #incendio nel palazzo dell’Autorità portuale, in fiamme l’intero edificio. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei #vigilidelfuoco, impegnate 14 squadre. Al momento non risultano persone coinvolte, evacuata la struttura pic.twitter.com/Pyrq7iOQmp — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 ottobre 2018