Inferno in autostrada, camion prende fuoco: traffico paralizzato e malori per il caldo

Code e disagi si registrano sulla A4 Milano-Brescia in seguito ad un incidente avvenuto stamattina all'altezza del km 162 in direzione Milano, dove sono rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. Il camion si è scontrato con un'auto, ha urtato contro la barriera centrale invadendo la corsia di sorpasso della carreggiata opposta e poi è andato a fuoco restando in equilibrio tra le due carreggiate.

Nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma due persone sono finite in ospedale: si tratta di un uomo di 50 anni e di una ragazzina di 13. Molto pesanti le ripercussioni sul traffico: un tratto di autostrada è stato chiuso temporaneamente, in modo da permettere ai vigili del fuoco e ai soccorritori di compiere tutte le operazioni necessarie. Nel momento più intenso si sono registrate code fino a 10 chilometri.

Incidente A4: tratto chiuso e traffico, le informazioni

L'A4 in direzione Milano è stata infatti chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente, mentre nella direzione opposta si sono formati cinque chilometri di coda. Tante le richieste d'aiuto arrivate al 118 da alcuni automobilisti intrappolati nel traffico, che hanno accusato malori a causa del caldo. "A4 Milano-Brescia tra Seriate e Capriate verso Milano tratto chiuso per incidente - ha informato Autostrade in una nota -. In carreggiata opposta, verso Brescia al momento si registrano 5 km di coda in diminuzione tra Cavenago e Dalmine. Chiuse anche le entrate di Seriate, Bergamo e Dalmine. In alternativa per chi é diretto in direzione Brescia-Venezia seguire per A58 Teem successivamente A35 Brebemi, per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Seriate, dove al momento si sono formati 7 km di coda a partire da Grumello, prendere la Tangenziale di Bergamo e rientrare in Autostrada a Capriate. Sul posto - ha concluso Autostrade - sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l'Italia".