Tragico incidente sull'A1: tre amiche perdono la vita

Sono tre donne residenti a Sassuolo le vittime del gravissimo incidente avvenuto poco prima delle 18 di ieri sulla A1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Valsamoggia, in direzione Bologna. Nello schianto hanno perso la vita Veronica Fili, Otilia Camelia Ceornodolea (entrambe di 23 anni) e Zainaba El Aissaoui che invece di anni ne aveva 41. Una tragedia immane.

Con loro c'era anche Souaad El Aissaoui, parente della 41enne, unica superstite della strage: la donna è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna. Le vittime, di origini marocchine e rumene, abitavano a Sassuolo e stavano per concedersi qualche giorno di vacanza.

La ragazza sopravvissuta allo schianto - avvenuto a quanto pare a causa di un camion che ha tamponato l'Alfa 147 delle quattro amiche - è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e poi trasportata in elisoccorso in ospedale. Nessuna conseguenza grave invece per l'autista del mezzo pesante.

I vigili del fuoco sul luogo della tragedia, video