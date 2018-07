Scontro tra tre camion, inferno di fuoco in A1: autista muore tra le fiamme

Inferno di fuoco lungo la corsia sud dell'autostrda A1 nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore e Caianello: il bilancio purtroppo è drammatico. Nello scotro tra tre tir avvenuto poco dopo le 8 un autista è morto bruciato tra le fiamme.

Come ricostruisce Angela Nicoletti per Frosinone Today i mezzi sono entrati in collisione tra loro prendendo fuoco.

L'autostrada è stata chiusa al casello di San Vittore e sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco di Frosinone e Caserta. Sul posto la polizia stradale.