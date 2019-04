Tir invade la carreggiata opposta, schianto in autostrada: due morti

Un terribile incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 11 aprile sull'autostrada A12 nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, in provincia di Genova. Intorno alle ore 13.50 un autoarticolato ha invaso la carreggiata opposta per motivi ancora da chiarire, finendo contro una bisarca che trasportava vetture. Drammatico il bilancio: due persone morte e un'altra ferita in modo lieve.

Sul posto il 118 e la polizia stradale: il tratto autostradale è stato chiuso con uscita obbligatoria per chi proviene da Genova al casello di Lavagna, per chi proviene da La Spezia a quello di Brugnato.

Incidente sull'autostrada A12: problemi di viabilità

Per gli automobilisti provenienti da Genova e diretti verso Livorno, dopo l'uscita obbligatoria a Lavagna, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e il percorso inverso per gli utenti diretti verso Livorno. Si prevedono tempi lunghi per la riapertura del tratto soprattutto della carreggiata in direzione Livorno dove insistono tutti i mezzi coinvolti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per il traffico che dal Piemonte è diretto verso il corridoio tirrenico si consiglia di percorrere la A21 fino a Piacenza e successivamente la A1 e l'A15 verso La Spezia o in alternativa la A11 in direzione Pisa.