Camion travolge gli operai sull'autostrada: due morti

Dramma nella notte sull'autostrada A14. Due operai hanno perso la vita intorno alle 22.30 di lunedì 5 agosto, dopo essere stati travolti da un mezzo pesante mentre stavano allestendo un cantiere al Km 9 Nord, nei pressi dell'aeroporto di Bologna. Le vittime sono Antonio Petruzzelli, 38 anni, della provincia di Latina, e Salvatore Vani, 45 anni, nato in Canada ma di origini italiane. Entrambi sarebbero morti sul colpo.

Travolti da un camion sull'A14: morti due operai

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale di Bologna, sembra che il camion, condotto da un 62enne cittadino albanese ma da tempo residente nella zona, sia arrivato addosso al cantiere che stavano allestendo i due operai. I due deceduti stavano lavorando una impresa esterna che stavano regolarmente posizionando segnaletica di cantiere sono stati investiti da un mezzo pesante.

Autostrade ha comunicato che “la loro attività in corso era correttamente presegnalata sia sui pannelli a messaggio variabile sia da un terzo addetto munito di bandierina di segnalazione”.

I sanitari del 118 una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dei due lavoratori. Il camionista, indagato per omicidio colposo, è stato sottoposto ai test per verificare se fosse sotto effetto di alcol o droghe.