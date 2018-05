Terribile incidente tra sei mezzi in A22: un morto e nove feriti

Un gravissimo incidente stradale, che ha coinvolto sei automobili ed un mezzo pesante, si è verificato sull'A22, nei pressi di Affi (Verona), intorno alle ore 11 di giovedì 31 maggio.

Sono almeno dieci le persone coinvolte nello scontro, in aiuto delle quali sono state inviate 4 ambulanze e gli elisoccorso di Verona e Trento: attualmente il bilancio vede una persona morta, una trasportata al Polo Confortini in codice rosso e otto portate in ospedale in codice verde.

Come riporta VeronaSera, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino e i colleghi trentini con tre mezzi, a supporto del personale medico e per mettere in sicurezza i veicoli, mentre rilievi e gestione della viabilità sono affidate alla Polizia Stradale.

L'incidente ha provocato grandi disagi al traffico, con 8 chilometri di coda registrati in direzione Verona e 4 nell'altro senso, mentre sono stati chiusi i caselli di Rovereto Sud e Ala/Avio, sempre in direzione Sud.