Dramma sull'A4: morta la donna tamponata dall'attore Marco Paolini

Non ce l'ha fatta la donna rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto martedì sull'A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est.

Alessandra Lighezzolo, questo il nome della vittima, è morta all'ospedale scaligero di Borgo Trento, dove era ricoverata da giorni. La donna, 53 anni, lascia il marito e due figli. Ad Arzignano, il comune vicentino dove viveva, aveva un negozio per bambini.

Nell'incidente è rimasto coinvolto anche l'attore Marco Paolini, che è stato indagato d'ufficio per lesioni gravissime. Ora la sua posizione si potrebbe aggravare. L'accusa, per lui, potrebbe ora passare da "lesioni aggravate" a "omicidio colposo". Paolini è risultato negativo ai controlli sull'abuso di alcool e sostanze.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione la Volvo sulla quale si trovava Paolini, avrebbe tamponato, per cause in fase d'accertamento, una Fiat 500 sulla quale viaggiavano le due donne; per la violenza dell'urto la vettura ha superato la barriera tra le due carreggiate, finendo sulla corsia della tangenziale ovest, che corre a fianco della A4.

L'attore ha ammesso subito le sue responsabilità spiegando di essersi distratto per un momento dalla guida a causa di un attacco di tosse.