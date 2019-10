Camion sfonda il guard rail e invade l’autostrada: migliaia di auto “in trappola” 

Caos e traffico in tilt sull’autostrada A4 dove questa mattina, intorno alle ore 7, un camion che stava viaggiando sulla Tangenziale Sud di Verona, è andato a schiantarsi contro il guard rail che divide la carreggiata dall’autostrada, in direzione Est. Dopo lo schianto il mezzo pesante è rimasto posizionato di traverso, "intrappolando" tutte le auto in coda.

Incidente sull’A4, camion sfonda il guard rail

L’incidente è avvenuto all'altezza dell'uscita per Vigasio: coinvolta anche un’auto. Le due persone che erano a bordo della vettura hanno riportato alcune ferite e sono state trasportate dal 118 all'ospedale di Borgo Trento, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Incidente sull’A4, traffico in tilt: migliaia di auto bloccate

L’invasione della carreggiata dell’autostrada da parte del mezzo pesante ha letteralmente paralizzato il traffico in entrambi i sensi: lunghe code si sono formate anche in direzione Milano, con migliaia di automobilisti bloccati fra la tangenziale Sud e l'autostrada A4. La Polizia stradale si trova sul posto. File di diversi chilometri si sono formate anche sulla Transpolesana, all’altezza del sottopassaggio di San Giovanni Lupatoto in direzione Verona. Chilometri di coda anche sull’A4: ben 11km in direzione Milano tra Soave e Verona sud.