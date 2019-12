Incidente in autostrada, coinvolti cinque veicoli: morto un soldato 

Pasquale Falanga, un soldato dell'Esercito italiano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull'A6 Torino-Savona nella carreggiata in direzione Torino, all'altezza del km 31, in provincia di Cuneo. Un altro militare è rimasto ferito nell'incidente. Da una prima ricostruzione, nell'incidente sono rimasti coinvolti cinque veicoli: un autotreno, un autoarticolato, un autocarro leggero - Citroen Berlingo - dell'Esercito Italiano e due auto. Tre i feriti, tra i quali un militare.

Ai familiari del soldato "va il mio più sentito cordoglio e sentimento di vicinanza e quello di tutto il personale della Difesa" è il messaggio del ministro Lorenzo Guerini. “Vicinanza anche al sottufficiale ferito che era a bordo del mezzo e ai civili coinvolti nell’incidente".

Incidente in A6, morto il soldato Pasquale Falanga: il cordoglio dell'esercito

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, appresa la notizia del "grave incidente in cui ha perso la vita il soldato, volontario in ferma prefissata di un anno, Pasquale Falanga, ha espresso profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome della Forza Armata e suo personale ai familiari del militare coinvolto".

Il soldato Pasquale Falanga, effettivo al 32esimo reggimento genio guastatori di Fossano (Cuneo) è morto in servizio in un incidente stradale a bordo di un'autovettura militare. Coinvolti anche un altro militare e due civili, fa sapere l'Esercito, che sono stati prontamente trasportati presso le strutture ospedaliere limitrofe. Ai feriti e alle loro famiglie il Generale Farina esprime la vicinanza di tutto l'Esercito.