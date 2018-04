Ambulanza contro gli alberi: il paziente ferito riparte verso l'ospedale in elicottero

Grave incidente sulla circonvallazione di Pinerolo dove, all'altezza del Mulino di frazione Riva, intorno alle 13 un'ambulanza della Croce Verde di Bricherasio è uscita improvvisamente di strada abbattendo alcuni alberi in un frutteto.

Ad avere la peggio è stato un anziano che era sulla sedia a rotelle all'interno del mezzo di soccorso. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino grazie all'elisoccorso: ha riportato un trauma cranico, un trauma grave al massiccio facciale, la frattura di un femore e un trauma toracico.

Come riporta Torino Today nell'incidente è rimasta ferita in modo non grave la donna che accompagnava il passeggero: è stata trasportata all'ospedale Agnelli di Pinerolo a scopo precauzionale. Illeso, invece, il conducente dell'ambulanza.