Ancona, incidente frontale tra due tir: sul posto anche l'eliambulanza

Grave incidente tra due tir vicino Ancona. Due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente nei pressi dello svincolo che dalla statale 76 porta al casello di Ancona Nord, in direzione Jesi. L’incidente è avvenuto oggi, 9 febbraio, intorno alle 13. A seguito dello schianto uno dei due mezzi pesanti si è rovesciato.

Ancona, schianto sulla statale: soccorsi sul posto

Come riferisce AnconaToday sul posto ci sono diversi mezzi di soccorso: eliambulanza, la Croce Gialla di Falconara, Polizia Stradale, 118 e vigili del fuoco. Dopo un'ora di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti faticoamente a liberare dalle lamiere uno due conducenti. L'uomo è stato trasportato in ospedale in elambulanza. Solo lievi ferite per l'uomo alla guida dell'altro tir. Nulla si sa, per ora, sulle cause dell’incidente.

