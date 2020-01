Terribile incidente sulla statale, tre auto coinvolte: morta una ragazza di 23 anni

Un sorpasso azzardo e la tragedia. Una ragazza di soli ventitré anni, Sara Sforza, è morta ieri in un terribile incidente stradale avvenuto vicino Celano, provincia dell'Aquila. La giovane al momento dello scontro, che ha visto coinvolte tre auto, si trovava su una Renault Twingo con il suo fidanzato, rimasto ferito, lungo la statale Tiburtina Valeria, nei pressi del centro commerciale 'Le Ginestre'.

Alla guida dell'auto che li ha travolti, un'Alfa 159, c'era un marocchino di 25 anni risultato positivo ai test su alcol e droga. Non solo: secondo AdnKronos l'uomo era già stato raggiunto da un provvedimento di espulsione impugnato in Cassazione dal suo legale.

L'uomo alla guida dell'Alfa indagato per omicidio stradale

L'incidente sarebbe stato causato dal sorpasso, in un tratto di strada con doppia linea, effettuato dal venticinquenne che è ora ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Al momento il marocchino è indagato per omicidio stradale. A eseguire i rilievi i carabinieri di Cerchio e del Nucleo Radiomobile di Avezzano.

Il sindaco di Aielli: "Nessuno ci ridarà indietro Sara"

La vittima era di Aielli, piccolo comune della Marsica. "La nostra comunità è distrutta dalla perdita di una giovane figlia" scrive su facebook il sindaco Enzo Di Natale. "Oltre all'angoscia c'è anche tanta rabbia e molto disorientamento, per come si è consumata questa terribile tragedia e per l'evolversi dei fatti. Questo però è il tempo del silenzio, del dolore e del rispetto di un lutto straziante che deve prevalere, oggi, su ogni altra considerazione. Niente e nessuno ci darà indietro Sara".