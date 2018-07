Inferno di fiamme in autostrada, chilometri di coda in A1

Autostrade per l'Italia comunica che poco prima delle ore 15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Sud e Valmontone, in direzione di Napoli all'altezza del km 585, un mezzo pesante ha preso fuoco e si è fermato in corsia di marcia lenta. Per consentire l'intervento in sicurezza dei Vigili del Fuoco, il traffico è stato bloccato per circa trenta minuti. Attualmente sul luogo dell'evento, dove oltre ai Vigili del fuoco sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 5° tronco di Fiano Romano, si circola su due corsie e si registrano otto chilometri di coda verso Napoli.

A quanto riferiscono i vigili del fuoco, il tir in fiamme trasportava materiale plastico e autoricambi per auto. A scopo precauzionale, che il caso richiede, il tratto di autostrada fino a Valmontone è stato chiuso nella direzione sud.

Forti disagi al traffico per un camion in fiamme sull'A1 tra San Cesareo e Valmontone in direzione sud. Le fiamme sono improvvisamente divampate avvolgendo sia la motrice che il rimorchio del mezzo.

Dal camion si è alzata un'alta colonna di fumo nero, visibile sin dal casello autostradale di Valmontone. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale ed i Vigili del fuoco di Colleferro e di Roma.

A scopo precauzionale il tratto di autostrada sino a Valmontone è stato chiuso nella direzione sud. Al momento si registrano rallentamenti e chilometri di coda in direzione sud e in direzione nord.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo e percorrere la viabilità ordinaria verso Valmontone dove rientrare in autostrada verso Napoli.