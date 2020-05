Caos in A1, scontro tra un tir e un furgone che trasportava esplosivo: un morto

Momenti di caos nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, sull'autostrada A1. Un grave incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un autofurgone che trasportava sostanze esplosive da usare nelle cave, è avvenuto intorno alle 17.30 nei pressi di Roma, nella carreggiata in direzione Napoli. L'autostrada è rimasta chiusa per diverso tempo, nello schianto una persona ha perso la vita.

Incidente sull'autostrada A1 vicino Roma: un morto

Secondo fonti tecniche intervenute sul posto l'autofurgone trasportava sostanze esplosive uso cava ma non si è verificato nessun spargimento sulla carreggiata. Il tratto in direzione Napoli, tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio, è stato chiuso per precauzione per consentire in sicurezza la rimozione dei mezzi e del carico. Oltre alla persona deceduta, non ci sarebbero altri feriti.