Grave incidente sull'autostrada A14, schianto tra moto e tir nelle Marche

Gravissimo incidente stradale questa mattina sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. Il sinistro intorno alle 11.30 tra Pedaso e Grottammare, in provincia di Fermo, in direzione sud. Dalle prime informazioni, ancora frammentarie, sembra che l'incidente abbia visto il coinvolgimento di due moto e di un mezzo pesante che si sono tamponati. Secondo il Resto del Carlino, due motociclisti sono morti nello schianto, mentre una terza persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona.

Ovviamente nulla si sa al momento sulle cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del Fuoco, i carabinieri, le Pattuglie della Polizia Stradale e gli agenti della polizia stradale di Porto San Giorgio.

Incidente oggi sull'autostrada A14, lunghe code

Tra Grottammare e Pedaso si sono formate code per almeno 3 km. Autostrade per l'Italia consiglia l'entrata di Pedaso per andare verso Ancona, mentre l'uscita consigliata provenendo da Pescara è quella di Grottammare.