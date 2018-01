Tragedia sull'A21,è giallo sull'incidente costato la vita a sei persone

Cos’è successo davvero sull’A21? Le immagini del terribile incidente avvenuto mercoledì scorso nei pressi del casello di Brescia Sud e costato la vita a sei persone, in questi giorni sono rimbalzate su tutti i media. Lo schianto non ha lasciato scampo una famiglia francese di cinque persone (qui i nomi delle vittime) e al conducente di uno dei due mezzi pesanti coinvolti nell’incidente, un autista di origini macedoni ma con cittadinanza italiana e residente in Piemonte. Fino ad ora la ricostruzione fatta dagli investigatori parlava di un fatale errore di distrazione da parte del camionista che trasportava ghiaia. Il mezzo pesante avrebbe tamponato la Kia Sportage con a bordo la famiglia francese, che a sua volta è finita contro un'autocisterna piena di benzina facendola esplodere.

Incidente A21 Brescia, forse c’era un’altra auto

Ma secondo BresciaOggi, nelle ultime ore c’è una nuova ipotesi al vaglio degli inquirenti: e cioè che una vettura fino ad ora non identificata abbia attuato una manovra pericolosa, forse un cambiamento improvviso di corsia, che possa aver in qualche modo causato problemi ai veicoli poi coinvolti nel tamponamento che ha provocato lo scoppio dell'incendio e la morte di sei persone. L’auto in questione sarebbe scampata al rogo per continuare la sua corsa come se nulla fosse.

Le indagini degli inquirenti

Gli investigatori sono al lavoro. Forse qualche risposta potrà arrivare dalle immagini delle videocamere, ma al vaglio degli inquirenti ci sono anche i dati dei telepass e quelli dei cronotachigrafi dei mezzi pesanti. Nel frattempo dall'autopsia è emerso che il conducente del camion di ghiaia era ancora vivo al momento dello scoppio dell'incendio, e che dunque non sarebbe deceduto nelle conseguenze del tamponamento.

Incidente autostrada A21, la famiglia Kornatowski morta nello schianto

Tragedia in A21, il video della polizia dal luogo dell'incidente

