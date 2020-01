Incidente in autostrada, ragazza di 22 anni muore insieme al suo cane

Aveva solo 22 anni Valentina Zaia, la ragazza morta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 21 di ieri sull'A21, nei pressi del casello di Caorso (Piacenza). La 22enne ha perso il controllo della sua Peugeot e si è schiantata contro lo spartitraffico: l’impatto ha fatto rimbalzare l’auto nella prima corsia della carreggiata.

In quel momento sopraggiungeva un’altra auto condotta da un uomo che si è trovato di fronte la Peugeot: non è riuscito ad evitarla, probabilmente anche a causa del fondo stradale piuttosto scivoloso.

I soccorritori hanno trovato la giovane a terra ad almeno cinque metri dall’auto: era priva di sensi e le manovre di rianimazione che si sono protratte per più di mezz’ora, purtroppo non hanno avuto esito positivo.

Piacenza, incidente sull’A21: morto anche il cane della giovane

Nell’incidente ha perso la vita anche il cane della 22enne, anche lui sbalzato fuori dall’auto. L’hanno recuperato le guardie zoofile di "Fare Ambiente" che l’hanno condotto alla clinica veterinaria "Farnesiana" di Piacenza. Le ferite riportate nell’impatto purtroppo non gli hanno lasciato scampo.

Incerta la dinamica della tragedia

La dinamica dei fatti è ancora piuttosto incerta. Due le ipotesi al vaglio degli agenti della Polstrada, scrive Il Piacenza. Dopo aver impattato contro il new jersey, la 22enne potrebbe essere scesa dall’auto per chiamare i soccorsi, per poi essere successivamente colpita dalla sua auto contro la quale si è schiantata la Bmw.

Ma non è neppure escluso che la ragazza si trovasse ancora in auto all’arrivo della seconda vettura e che in seguito al fortissimo scontro sia stata proiettata all’esterno. Valentina è morta sul colpo. Il conducente della Bmw è rimasto illeso.

Chi era la vittima

Valentina Zaia lascia la madre, un fratello e una sorella più piccoli e il fidanzato. La giovane era nata in Cile e viveva a Piacenza. Era molto conosciuta anche a Pontenure dove aveva frequentato le scuole medie, poi alle superiori era andata al Liceo Respighi. Dopo il diploma aveva trovato quasi subito lavoro al polo logistico di Castel San Giovanni per poi iniziare a lavorare, dopo quasi un anno, in una catena di fast food: prima a Piacenza poi a Reggio Emilia e ultimamente a Cremona dove era stata trasferita.