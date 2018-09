Grave incidente in autostrada: morti nonno e nipotina, tre feriti gravi

Si aggrava il bilancio del grave incidente avvenuto ieri sull'A21, tra Piacenza e Castelsangiovanni. A bordo dell’auto, una Fiat Bravo, c’erano due nonni, i nipotini e la loro mamma. Per cause ancora da accertare il veicolo è uscito di strada all'improvviso e si è ribaltato in un fossato.

Dopo il nonno, Giuseppe Beilis, 76 anni, deceduto subito dopo lo schianto, nella notte è morta anche la nipotina Sofia, che avrebbe compiuto 9 anni a novembre ed era stata trasportata in fin di vita con l'eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma.

Fuori pericolo la mamma e l'altro bimbo

Sarebbero invece fortunatamente fuori pericolo l'altro bambino di 2 anni che era sull'auto con lei, e la madre che invece è stata portata all'ospedale di Piacenza dal 118. La nonna, 71 anni, è ricoverata in ospedale a Pavia dove era stata trasportata in elisoccorso.

