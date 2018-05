Pullman fuori strada con 43 passeggeri, tragedia sfiorata sull'A4 | Foto

Gravissimo incidente sull'autostrada A4. Tragedia sfiorata nella notte: intorno alle 3:30 un pullman della Flixbus partito da Torino e diretto a Zagabria, è finito ruote all'aria assieme ai suoi 43 passeggeri. L'incidente sulla direttrice Latisana-Trieste all'altezza del comune di Pocenia, in provincia di Udine. La corriera è finita a ruote all'aria in un campo appoggiata su un lato.

Incidente sull'A4, dinamica e feriti

Le cause sono ancora ignote e al vaglio della polizia stradale accorsa sul posto insieme ai vigili del fuoco e a decine di ambulanze e sanitari. Il tratto coinvolto dal terribile incidente stradale è stato chiuso per pemettere i soccorsi e il recupero del mezzo. Sono 26 i feriti totali, riferisce UdineToday, di cui uno è stato elitrasportato all'ospdale di Udine per trauma cranico. 16 sono stati trasortati all'ospedale di Palmanova, 3 in quello di Portogruaro, 3 a San Doná di Piave (uno in codice rosso si trova in terapia intensiva), 4 a Udine.

La maggior parte dei passeggeri è uscita in maniera autonoma dai finestrini. Mentre 4 sono rimasti incastrati con gli arti, bloccati fra la terra e le lamiere. Fondamentale l'intervento dei pompieri. Complesse e lunghe le operazioni di spostamento del mezzo. Scarso il traffico nelle ore notturne durante la notte, ma le previsioni per questo fine settimana che per gli austriaci e tedeschi è uno dei primi ponti per la festività di Pentecoste, non promettono nulla di buono.