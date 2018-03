Incidente mortale sull'A4, violentissimo scontro tra camion e Suv

Grave incidente stradale oggi sull'autostrada A4 nel tratto tra Arluno e Marcallo Mesero (Milano). A scontrarsi, poco dopo le nove di questa mattina, un camion e una Jaguar F-Pace: un impatto devastante che ha letteralmente distrutto il Suv. Nell’incidente - riferisce MilanoToday - ha perso la vita la donna alla guida dell’auto. Ferito anche un altro passeggero a bordo, un ragazzino di 17 anni: estratto dalle lamiere dai pompieri è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Illeso invece il conducente del camion che ha rifiutato i soccorsi.

Incidente sull'autostrada A4, i soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i sanitari del 118 con l'elisoccorso e tre ambulanze. Per la donna non c'è stato nulla da fare; ferito il passeggero a bordo del suv,Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Novara. A causa dell'incidente, il traffico in direzione Torino è rallentato, con code di 4 chilometri.

