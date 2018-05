Schianto tra auto e furgone, coppia muore nel giorno del matrimonio della figlia

Terribile tragedia ieri nel Beneventano dove una coppia di coniugi ha perso la vita nel giorno delle nozze della figlia. I due, marito e moglie, sono morti in un incidente stradale sulla strada statale 212 della Val Fortore, all'altezza del comune di Pesco Sannita. L'auto su cui viaggiavano proveniva da Montefalcone di Val Fortore, dove si era tenuto il matrimonio, ed era diretta a Benevento, dove si sarebbe tenuto il pranzo. Ma al ricevimento nuziale non sono mai arrivati: la loro Renault Clio, guidata da un altro figlio, si è scontrata frontalmente contro un furgone della Protezione Civile.

Lo schianto non ha lasciato scampo al papà della sposa, 72 anni, e alla madre di 65, entrambi di Montefalcone di Val Fortore. Si è salvato il figlio 34enne, fratello della sposa, che si trova ricoverato nell'ospedale 'Rummo' di Benevento. Solo lievi ferite per i tre a bordo del furgone.

Muoiono nel giorno delle nozze della figlia, la dinamica dell'incidente

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, la Renualt Clio su cui viaggiava la famiglia avrebbe urtato un muretto all'ingresso di una galleria. A quel punto il 34enne ha perso il controllo del mezzo che ha invaso la corsia opposta dove transitava un furgone di un'associazione della Protezione Civile di Benevento, diretto a San Marco dei Cavoti per una esercitazione.

Schianto nel Beventano, morti due coniugi

L'impatto è stato tremendo: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre dalle lamiere i corpi dei tre occupanti. A chiamare i soccorsi sono stati gli stessi parenti che seguivano gli sposi con altre automobili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mezzi del 118 e personale sanitario, ma per i due coniugi non c'è stato nulla da fare, mentre il fratello della sposa è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove si trova tutt'ora ricoverato.