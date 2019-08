Schianto sul cavalcavia, morti marito e moglie: lasciano una figlia di 12 anni

È stato un week end infernale sulle strade italiane. Almeno sette le vittime di incidenti stradali. Tra di loro ci sono anche Mario Cere, 55 anni, e la moglie Manuela Saviori, di un anno più giovane. I due stavano tornando a casa dopo una giornata trascorsa ad Edolo, un comune della Val Camonica distante non più di una quarantina di minuti da Berzo Inferiore, il paesino in cui la coppia viveva insieme alla loro bimba di 12 anni.

Dramma nel Bresciano, coppia muore in un incidente: la dinamica

La tragedia è avvenuta intorno alle ventidue di sabato all’uscita della galleria di Forno Allione, a Berzo Demo. Mario e Manuela stavano percorrendo la statale 42 in sella ad una moto Honda R1 quando, per cause ancora da accertare, si sono schiantati contro una Fiat Panda che viaggiava in direzione opposta. Secondo il Giornale di Brescia, l'incidente si è verificato sul cavalcavia della superstrada che attraversa il paese. Niente da fare per Manuela e Mario: la donna è stata sbalzata per oltre 15 metri oltre il guard-rail, precipitata fino a fianco del fiume Oglio.

Una tragedia immane che ha scosso tutta la comunità di Berzo Inferiore: i due lasciano la figlioletta di soli 12 anni che li stava aspettando a casa.

La donna sarebbe morta sul colpo, così come il marito che in seguito all’urto è trascinato per diversi metri sull'asfalto. La sua motocicletta ha preso fuoco. Conseguenze meno gravi per i due occupanti dell'auto che sono stati trasportato in ospedale. La moto su cui viaggiavano i due coniugi è stata sequestrata dai carabinieri, cui sono stati affidati i rilievi.

Chi erano le due vittime

Mario Cere faceva l'operaio alla Dmw di Costa Volpino, la moglie era infermiera all'ospedale di Esine. Entrambi soci degli Amici di San Glisente, per le escursioni in montagna a cui portavano sempre anche la figlia Alessandra. Una vita di passioni: la scultura, la montagna, lo sport e la moto. Entrambi erano molto conosciuto in paese. Lunedì sera alle 20 sarà celebrata una veglia funebre nell'abitazione di via Manzoni per ricodare la coppia. I funerali si terranno invece martedì pomeriggio alle 17 nella chiesa parrocchiale del paese.