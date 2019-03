Camion in fuga da posto di blocco travolge mamma con passeggino

Gravissimo incidente stradale in provincia di Vicenza dove un camion ha travolto una famiglia centrando un bimbo di 14 mesi che la madre stava portando nel passeggino.

Tutto è successo intorno alle 17 in via Monte Grappa a Marostica, comune di poco più di diecimila abitanti a due passi da Bassano del Grappa. Secondo quanto si apprende mamma, papà e due bambini si trovavano a passare nei pressi di una curva quando il camion, che viaggiava a forte velocità, è andato fuori strada e ha colpito il passeggino sbalzando il piccolo in terra.

Il bimbo è stato trasferito in ospedale con l'elicottero in condizioni gravissime. Anche la mamma è rimasta ferita ma non in modo grave. Incolumi invece il papà e l'altro figlio piccolo che si trovava con loro.

Il conducente del mezzo è stato fermato e condotto alla caserma dei Carabinieri di Bassano dove verrà sottoposto ai primi accertamenti sul tasso alcolico in attesa del magistrato. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni il mezzo non si sarebbe fermato all'alt della polizia locale.