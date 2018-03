Brescia, furgone centrato da un Suv travolge un operaio: è gravissimo

Carambola spaventosa in via Apollonia a Brescia. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno: a farne le spese un operaio di 55 anni trasportato d’urgenza in ospedale in gravissime condizioni.

Il 55enne stava lavorando ad un cantiere stradale quando è stato travolto da un furgone che si è ribaltato sul marciapiede in seguito a uno scontro con un Suv.

L’impatto è stato violentissimo: l’operaio, dipendente dell'azienda Sistem Work, è stato sbalzato in aria facendo un volo di diversi metri prima di ricadere al suolo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.

Incidente a Brescia, la testimonianza del collega dell'operaio

"Era steso sull'asfalto privo di conoscenza e non respirava - ha raccontato a BresciaToday un collega dell'operaio ferito che ha assistito all’incidente -, per fortuna l'uomo alla guida del Suv è un medico in pensione e ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo delle ambulanze".

Sul posto il 112 ha inviato due ambulanze e un'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco. L'operaio, sposato e padre di due figli, è stato a lungo rianimato dai sanitari del 118 e poi trasferito d'urgenza al Civile di Brescia: le sue condizioni sono piuttosto critiche e sarebbe in pericolo di vita.

Brescia, incidente in via Apollonia: la dinamica

A innescare la carambola sarebbe stato il Suv Audi, condotto da un anziano medico. Ma le responsabilità dell’incidente non sono ancora chiare: spetterà a gli agenti della Polizia Locale di Brescia stabilire con certezza come sono andati i fatti. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'auto sarebbe uscita dallo stop, che regola l'incrocio tra via Apollonio e via Martinengo Cesaresco, centrando in pieno un furgone che stava transitando in quel momento. Dopo l'impatto il veicolo fuori controllo si è ribaltato sul marciapiede colpendo in pieno il 55enne e una macchina parcheggiata.

