Incidente mortale a Buccinasco, donna di 30 anni travolta da un furgone

Tragedia a Buccinasco (Milano). Una donna di 30 anni è morta travolta da un furgone mentre pedalava sulla sua bici. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Lario. Sul posto sono subito intervenute un'ambulanza e un'automedica, ma il lavoro dei sanitari purtroppo è stato vano.

I soccorritori del 118 hanno provato a lungo a rianimarla sul posto, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere nemmeno dopo l'arrivo in ospedale, al San Carlo, dove è stata dichiarata ufficialmente morta.

Sull'asfalto sono rimasti alcuni suoi effetti personali, sparpagliati qua e là. Li ha persi mentre veniva trascinata dal mezzo cassonato.

Incidente a Buccinasco, la dinamica

Secondo MilanoToday il conducente del furgone ha arrestato la sua corsa una decina di metri dopo l’impatto- Non è chiaro per quale motivo la ciclista sia stata travolta. Ora toccherà alla polizia locale di Buccinasco capire la dinamica dell'incidente, avvenuto non lontano dalla sede del comune.