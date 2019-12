Bus contro camion della raccolta rifiuti: 18 feriti, una donna è in coma

È una donna di 49 anni la persona che ha riportato le conseguenze più gravi nell'incidente avvenuto stamane a Milano tra un bus dell'Atm e un camion della raccolta rifiuti dell'Amsa. Da quanto rende noto il 118, "la donna è ricoverata in coma all'ospedale Policlinico".

Tutto è avvenuto pochi minuti dopo le 8, tra in via Ergisto Bezzi all'angolo con via Marostica. L'impatto tra i due mezzi è stato frontale laterale.

Secondo quanto spiega Milanotoday pare che il filobus stesse procedendo in direzione di via Sardegna mentre il camion Amsa attraversava l'incrocio da via Marostica verso Vi dei Gracchi. L'impatto è stato violento tanto che il mezzo di Atm è uscito dalla corsia preferenziale finendo, in contromano, sull'altra carreggiata.

La centrale operativa del 118 ha dichiarato la maxi emergenza: 18 le persone ferite. La più grave, come reso noto dai soccorritori, è una donna di 49 anni, passeggera del filobus, che è stata trasportata in coma al pronto soccorso.

Meno gravi, invece, le condizioni dei dipendenti Amsa: due uomini di 23 e 29 anni, accompagnati in codice giallo al pronto soccorso.

Diversi altri passeggeri, invece, hanno riportato traumi al torace, alle spalle e agli arti inferiori e sono stati tutti accompagnati in codice giallo e verde nei pronto soccorso della città.