Violento scontro tra camion e tre auto: un morto e diversi feriti

Un morto e diversi feriti. E' questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 settembre lungo la strada statale 318 "di Valfabbrica", in cui sono rimasti coinvolti tre automobili ed un mezzo pesante. Al momento la strada è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda. Nel sinistro c'è una persona deceduta e altre sono rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita a Casacastalda per chi è diretto a Perugia e a Valfabbrica per chi va verso Gubbio. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e personale dell'Anas.

