Camion si schianta in autogrill sulla A4: incidente impressionante, nessun ferito

Le immagini sono impressionanti, ma fortunatamente nessuno è rimasto seriamente ferito: nessuna grave conseguenza fisica nemmeno per il camionista direttamente coinvolto. Un camion si è schiantato in autogrill sull'A4: volano bobine di acciaio. L'autotrasportatore ha perso il controllo del suo mezzo pesante nell’autogrill di Dalmine sull'autostrada A4 in direzione Milano. Il carico sul rimorchio è caduto, ben 3 bobine di acciaio. Il camion si è schiantato contro i pannelli solari situati nel parcheggio dell’autogrill, e una bobina è rotolata fino alle pompe di benzina, dove non c'era nessuno.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e di Dalmine: lunghi e non semplici i lavori per la messa in sicurezza. Sul posto anche due ambulanze del 118. Il camionista, un uomo di 55 anni, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.