Scontro tra due auto: Fiat Uno finisce in un fossato, morto il conducente

Gravissimo incidente a Camisano, in provincia di Vicenza. Ieri sera alle 22.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Badia per lo scontro tra due auto: deceduto il conducente di una Fiat Uno. Si tratta di un uomo di 49 anni, Fabio Riello. Ferito il conducente dell'altra vettura coinvolta, una Bmw, portato in ospedale per ulteriori accertamenti medici.

I pompieri accorsi da Vicenza hanno messo in sicurezza le vetture tra cui la Fiat Uno, sbalzata nel fossato contro il muretto di un terrapieno dell'ingresso di un'abitazione. Nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo alla guida dell'utilitaria. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Secondo una prima ricostruzione - scrive VicenzaToday - una delle due vetture avrebbe omesso di dare la precedenza.

Il conducente della Bmw, sottoposto alle verifiche del caso, è risultato in stato di ebbrezza (quantificata in 1.7 grammi per litro), motivo per il quale è stato indagato a piede libero per guida in stato di ebrezza e omicidio stradale.