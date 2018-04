Carrara, tragedia nella notte: quattro ragazzi muoiono in un incidente | Foto

Incidente mortale a Carrara. Una vera e propria tragedia quella avvenuta la scorsa notte, intorno alle 3.45 del mattino. Il bilancio è di quattro morti e un ferito. Le vittime - di cui non è stata ancora resa nota l’identità - sono tutti giovani. L’incidente a Marina di Carrara (Massa Carrara) sul lungomare di levante, in viale Da Verrazzano.

La dinamica dello schianto

Per cause ancora ignote un'auto ha iniziato a sbandare e nei pressi dell'incrocio con viale Zaccagna, per poi schiantarsi contro un cancello. Pare che la vettura sia anche ribaltata prima di terminare la sua corsa contro la cancellata.

Incidente oggi a Carrara, muoiono 4 giovani

L’impatto è stato tremendo: tutte e cinque le persone a bordo sono state sbalzate fuori dall’abitacolo. Secondo Il Tirreno due delle vittime sono straniere e ci sarebbero anche due donne: avevano trascorso la serata in un locale della zona, ma per loro il rientro a casa è stato fatale.

Sul posto le ambulanze del 118, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Nulla da fare per quattro dei cinque occupanti che sono morti per le gravi ferite riportate nell’incidente. Il quinto è stato portato in ospedale: è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.