Auto contro camion, tragedia sul ponte di Celico

Grave incidente a Celico, lungo la statale 107, nel Cosentino. Una donna alla guida di una Volkswagen Polo si è scontrata con un camion in prossimità del viadotto Cannavino, il ponte "a rischio crollo" messo in sicurezza di recente di cui abbiamo spesso parlato qui su Today. Niente da fare per la donna alla guida dell’utilitaria, Elena Donato, di 42 anni.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una seconda vettura, investita dal mezzo pesante. Solo lievi ferite per l’autista del camion e per il conducente della terza vettura. Ancora sconosciute le cause dello schianto. Sul posto il personale Anas, forze dell’ordine, vigili del fuoco e 118 . Il traffico al momento è deviato su strade locali.