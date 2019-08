Lo scontro con la Porsche e l'auto che va a fuoco: Claudio muore tra le lamiere

Lo schianto contro una Porsche Carrera, la sua Opel Corsa che sbatte sulle barriere e prende fuoco. Ha perso la vità così Claudio Brocanelli, 48 anni di Montale di Arcevia (Ancona), mentre viaggiava sulla complanare di Senigallia.

Il 48enne si trovava a bordo della sua Opel Corsa in direzione sud quando, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, è stato sorpassato da una Porsche Carrera che alcuni metri dopo si è scontrata con una Fiat Panda.

Nella carambola - racconta AnconaToday - la supercar è finita sulla corsia di destra dove stava sopraggiungendo lo sfortunato automobilista che non ha potuto evitare l'impatto.

Uno scontro violentissimo con l'Opel Corsa che ha preso fuoco, con le fiamme che hanno intrappolato ed ucciso il 48enne. Il conducente della Porsche invece è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette: rischia l'amputazione di entrambe le gambe.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche altri due veicoli, una Fiat ed una Volkswagen, nel tentativo di schivare i tanti detriti finiti in mezzo alla carreggiata. Sul posto intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e l'eliambulanza decollata da Torrette. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento con enormi disagi per la circolazione.