Paura per Douglas Costa: incidente in autostrada

Attimi di paura per il centrocampista offensivo della Juventus Douglas Costa. Il brasiliano, ex Bayern Monaco, è rimasto coinvolto in un incidente stradale la mattina di lunedì 4 febbraio lungo l'autostrada A4 che collega Milano e Torino. L'incidente è avvenuto nel territorio di Santhià, in provincia di Vercelli.

Incidente in autostrada per Douglas Costa

Secondo una prima ricostruzione, il calciatore bianconero si trovava alla guida della sua Jeep Cherokee, quando si è scontrato con un'altra vettura, una Fiat Punto. Il conducente della seconda auto è stato subito trasportato nell'ospedale di Biella per le cure mediche del caso, ma le sue condizioni non sono gravi. Neanche un graffio invece per il brasiliano, che è uscito illeso dall'incidente. La dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Novara Est.

I precedenti di Caceres e Vidal

Non è la prima volta che i calciatori bianconeri sono protagonisti di incidenti stradali. Nel marzo del 2013 era infatti toccato a Martin Caceres e nel giugno del 2015, in Cile, al trequartista Arturo Vidal.