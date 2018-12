Scontro tra due auto: morti due giovanissimi, tre feriti

Tragico sabato sera nella provincia di Salerno. Nella tarda serata di ieri, sulla statale 19 che collega Battipaglia a Eboli, in località Fontana del Fico, è avvenuto un incidente mortale in cui hanno perso la vita due ragazzi. Per cause da accertare, due auto, una Cinquecento ed un'Alfa Mito si sono scontrate violentemente. Nell'impatto, purtroppo, hanno perso la vita due giovani, di cui un ebolitano di 17 anni. Altri tre i feriti, non gravi: sul posto, le ambulanze del Vopi e dell'Humanitas che hanno condotto i malcapitati in ospedale.

Soccorsi inutili

Le vittime, invece, sono state estratte dai Vigili del Fuoco, già senza vita, dalle lamiere delle auto, quasi completamente distrutte. Sul posto, anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso ed il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Indagini in corso, dunque, per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause dell'agghiacciante sinistro.