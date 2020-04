Elicottero Nato scomparso in mare tra Grecia e Italia: a bordo 6 persone, trovati rottami

Fine delle speranze. Nel Mar Ionio sono stati trovati rottami dell'elicottero dell'aeronautica canadese, scomparso mercoledì sera nelle acque internazionali tra la Grecia e l'Italia durante un'operazione di pattugliamento della Nato. "Alcuni resti sono stati trovati nell'area di controllo e di intervento italiana", ha riferito una fonte militare greca. A bordo del velivolo c'erano sei persone.

L'elicottero, che stava partecipando ad un esercitazione della Nato, è scomparso mentre sorvolava le acque ad ovest dell'isola di Cefalonia, tra l'Italia e la Grecia. Il velivolo stava entrando nello spazio aereo italiano quando è scomparso dai radar. L'elicottero stava partecipando all'esercitazione Standing Maritime Group, la forza di reazione rapida marittima dell'Alleanza atlantica, e due mezzi navali, uno italiano ed uno turco, che stavano partecipando all'operazione, sono impegnate nella ricerca dell'elicottero e del suo equipaggio, secondo quanto riporta il sito di Ekathimerini che precisa che l'elicottero volava nello spazio aereo italiano quando è scomparso.

Secondo alcune fonti del ministero della Difesa greco, l'elicottero CH-124 Sea King era decollato dalla fregata canadese ed è precipitato in mare a circa 20 miglia nautiche fuori dalle acque territoriali greche ad ovest dell'isola di Cefalonia.

A Canadian helicopter involved in Op REASSURANCE with NATO allies has gone missing off the coast of Greece. I have spoken with Minister @HarjitSajjan, and search and rescue efforts are currently underway. Updates will be provided as soon as possible.