Treno travolge tir fermo sui binari, poi deraglia: due morti e 20 feriti

Tragico incidente ferroviario a Caluso, in provincia di Torino. Erano le 23.22 di mercoledì 23 maggio 2018, quando in frazione Aré, tra Rodallo e Caluso, lungo la linea Aosta-Chivasso, il treno Torino-Ivrea è deragliato in prossimità di un passaggio a livello sulla statale 26 dopo essersi scontrato con un maxi-tir.

Incidente Caluso: due morti e 20 feriti

Il bilancio è drammatico, due morti e 20 feriti, scrive TorinoToday.

A perdere la vita sono stati il macchinista, morto sul colpo, Roberto Madau di 61 anni residente a Ivrea, e uno degli addetti alla scorta a piedi del tir, deceduto in ospedale al Cto di Torino.

Quattro carrozze e il locomotore hanno terminato la loro corsa nel cortile di un'abitazione. Solo il quinto vagone è rimasto sui binari.

Il video dal luogo dell'incidente (da TorinoToday)

Il tir stava effettuando un trasporto eccezionale

Il tir lituano, che stava effettuando un trasporto eccezionale, si muoveva a passo d'uomo con l'ausilio di tecnici a terra quando le sbarre del passaggio a livello si sono abbassate incastrando il cassone del mezzo (contenente un container) mentre la motrice era già oltre le sbarre. A quel punto è sopraggiunto il treno, l'impatto è stato violentissimo e inevitabile: il treno ha centrato il tir ed è deragliato.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i mezzi di soccorso, tra cui ambulanze, vigili del fuoco, polizia ferroviaria - che procede nelle indagini del caso - carabinieri e protezione civile.

Il racconto di un testimone (da TorinoToday)

Dino, 58 anni, di Ivrea, ha raccontato a TorinoToday come sono andate le cose:

Incidente Caluso: la capotreno in codice rosso

Gli ospedali della zona e di Torino-Città della Salute hanno subito avviato il piano di maxi emergenza per accogliere una ventina di feriti: dieci sono stati portati a Ivrea, altrettanti a Chivasso. Il bilancio è di un codice rosso (la capotreno) e un giallo al Cto, sei verdi e un giallo a Chivasso, sette verdi a Ivrea, un giallo e due verdi al Giovanni Bosco.

Autobus sostitutivi sulla tratta Chivasso-Aosta

Per garantire gli spostamenti ai pendolari della linea Chivasso - Aosta, interrotta per la rimozione delle carrozze del treno regionale deragliate nell'incidente di ieri sera fra Rodallo e Caluso, Trenitalia garantirà i collegamenti con autobus sostitutivi