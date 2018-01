Treno deragliato a Milano, chi sono le tre vittime del disastro ferroviario di Pioltello

Pierangela Tadini, Giuseppina Pirri e Ida Maddalena Milanesi. Sono loro le tre vittime dell'incidente ferroviario di questa mattina di Pioltello, dove un treno regionale è deragliato.

Treno deragliato a Pioltello, le vittime

Ida Maddalena Milanesi, sessantuno anni, lavorava come chirurgo all'ospedale neurologico Carlo Besta di Milano. Si trovava in una delle carrozze accartocciate dopo l'incidente. Conosciuta e stimata, dopo la laurea di Medicina e chirurgia alla Statale, si era specializzata in radiologia diagnostica, neurologia e radioterapia oncologica, come ricostruisce Alessandro Rovellini su MilanoToday.

Giuseppina Pirri è la vittima più giovane: aveva 39 anni. Originaria di Cernusco sul Naviglio, da un po' si era trasferita a vivere a Capralba, in provincia di Cremona, insieme alla sorella e ai genitori.

Pierangela Tadini, 51 anni, era nata a Caravaggio ma da anni risultava residente a Vanzago.

Incidente ferroviario, sei feriti in codice rosso

Altre sei persone che si trovavano a bordo del treno sono state soccorse in codice rosso. Una è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza, un'altra all'Humanitas di Rozzano e tre sono al San Raffaele.

Venti i feriti in codice giallo e trenta quelli in codice verde per lievi ferite. Altre ottanta persone a bordo del treno non hanno avuto bisogno di essere trasportate in ospedale.

