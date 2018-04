Incidente mortale a Firenze, tragedia in viale Giovane Italia

Incidente mortale questa mattina a Firenze. La tragedia intorno alle 6.30 in viale Giovane Italia. A perdere la vita è un giovane di 35 anni che stava percorrendo quel tratto di strada in bici. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato travolto da un furgoncino. Per lui non c’è stato nulla da fare. Non è ancora chiara al momento la dinamica dell’incidente. L’identità delle vittima non è stata ancora resa nota. Il giovane, stando a quanto si apprende, è morto sul posto per le gravi ferite riportate.

Incidente oggi a Firenze, il dramma in viale Giovane Italia

Spetterà alle forze dell’ordine stabilire eventuali responsabilità e ricostruire l’accaduto. Sul posto polizia municipale e 118. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità cittadina.

L'assessore ai Lavori Pubblici e alla viabilità, Stefano Giorgetti, ha informato i cittadini in merito a quanto accaduto con un post su Facebook.