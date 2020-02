Incidente mortale nella notte, auto contro un palo: morto un ragazzo

Incidente mortale a Fiumicino, vicino Roma, dove poco dopo le due di notte un'auto con due persone a bordo è finita contro un palo per cause in via di accertamento. Nulla da fare per il conducente, dececuto nello schianto. L'altra persona che era nell'auto con lui è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorsa dal 118 .

Incidente mortale nella notte a Fiumicino, morto un ragazzo

La tragedia è avvenuta in via Arturo Dell'Oro, a poca distanza dall'aeroporto Leonardo Da Vinci. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un ragazzo. Il passeggero ferito è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia. Da accertare le cause dell'incidente. Sul posto l'Autorità Giudiziaria per i rilievi.