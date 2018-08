Scontro tra un camion e un furgone: almeno 11 morti

Ancora un dramma in provincia di Foggia, ma stavolta con un bilancio ancora più drammatico.Intorno alle 15.15 di lunedì 6 agosto, sulla Statale 16 all'altezza dello svincolo per Ripalta a Lesina, si è verificato uno scontro tra un furgone con all'interno tredici braccianti agricoli africani e un camion che trasportava farinacei. Al momento dal furgone sono stati estratti undici cadaveri. Sono ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco. Le persone rimaste ferite sono tre ma non sarebbero in pericolo di vita.

Ieri altri quattro morti

Ieri, domenica 5 agosto, sulla strada provinciale 105, al bivio tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia, era avvenuto uno scontro mortale tra un furgone su cui viaggiavano otto persone e un camion di pomodori. Nello scontro hanno perso la vita quattro giovani braccianti.

