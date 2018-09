Con l'auto contro un albero: Giuseppe e Luigi muoiono a 18 anni

Una tragedia che lascia senza parole quella avvenuta la notte scorsa nel Foggiano. Il bilancio è di due giovani vite spezzate, due ragazzi di appena 18 anni.

Le due vittime, Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, erano entrambi di Carapelle, come racconta FoggiaToday. Ma in queste ore c'è apprensione anche per le sorti di un altro ragazzo rimasto coinvolto nell'incidente, anche lui giovanissimo, che dopo lo schianto è stato trasferito presso gli Ospedali Riuniti di Foggia dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte sulla provinciale 83 che collega Stornara a Orta Nova, due piccoli comuni della provincia. L'auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi, una Fiat Punto bianca, è uscita fuori strada terminando la sua corsa contro un albero di ulivo in un campo adiacente. Le cause dello schianto sono ancora da accertare.

Lutto cittadino

La notizia ha fatto il giro del paese, il dolore è immenso. Sui social sono decine i messaggi di cordoglio e di vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia. Così come quello del sindaco e dell'amministrazione comunale, che hanno proclamato il lutto cittadino nella giornata delle esequie.

Giuseppe Nicola e Luigi Faregna