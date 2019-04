Scontro auto-moto: muore un ragazzo di 24 anni

Incidente mortale a Forno Canavese, alle porte di Torino. La vittima è una 24enne di Pratiglione, Manuel Saccoman. Il giovane era in sella alla sua moto quando per motivi in fase di accertamento si è scontrato con una Fiat Panda. Per il ragazzo sono stati inutili i tentativi di soccorso: il medico del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tragedia a Forno Canavese, le prime informazioni

Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia municipale di Forno Canavese e i carabinieri della stazione di Rivara. Secondo una primissima ricostruzione l’auto, condotta da una 24enne, pare fosse in fase di svolta al momento dell’impatto con la moto. Sul posto sono sopraggiunti anche i sindaci di Pratiglione e di Forno Canavese.